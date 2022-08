La película de Black Canary protagonizada por Jurnee Smollett continúa en desarrollo

Desde que Warner Bros Discovery canceló la película de Batgirl, las dudas entrono a la cinta de Black Canary han proliferado y es que aunque el proyecto protagonizado por Jurnee Smollett fue anunciado de manera independiente de la descartada cinta sobre Barbara Gordon, aquella producción también estaba planificada para HBO Max.

Sin embargo, aunque el reciente compromiso de Warner Bros Discovery con los estrenos cinematográficos podría implicar malas noticias para el proyecto, este martes TV Line reveló que la película de Black Canary sigue en desarrollo.

Concretamente ese sitio dice que “un portavoz de Warner Bros. Pictures confirma para TVLine que la película independiente Black Canary que se anunció por primera vez hace un año sigue en desarrollo en el streamer”.

Es decir, según este reporte la película de Black Canary seguiría viva y aún planearía presentarse mediante HBO Max.

La película de Black Canary aún no tiene una fecha de estreno, pero Misha Green (Lovecraft Country) está avanzando en su guión que pretende continuar la historia de la versión de Dinah Lance que apareció por primera vez en Birds of Prey and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn.