La película de Five Nights at Freddy’s ya tiene fecha de estreno

Las adaptaciones al cine de los vidoejuegos no paran y es que tras el estreno de Super Mario bros. la Película, ahora se anunció que la adaptación de Five Nights at Freddy’s llegará el próximo 27 de octubre.

La adaptación de la saga de juegos de terror al cine, será dirigida por Emma Tammi y realizada por Blumhouse Productions, y la fecha fue anunciada por el máximo responsable y fundador de la productora, Jason Blum, quien mencionó que faltan sólo “205 días para la fiesta”.

Según se conoció la película comenzó sus filmaciones en febrero pasado, ocasión en que se supo que está siendo grabada bajo el nombre clave de Bad Cupcake.

Cabe recordar que el camino de la película no ha estado exento de complicaciones, ya que Chris Columbus, quien dirigiría el filme abandonó la dirección, siendo sustituido por Emma Tammi.

La película, inspirada en el videojuego, relatará la historia de un guardia de seguridad nocturno de la pizzería Freddy Fazbear’s Pizza, quien se ve amenazado cuando los robots animatrónicos del lugar comienzan a cobrar vida.