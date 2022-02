La película de Furiosa no tendrá una estructura similar a Mad Max: Fury Road, pero explorará lugares mencionados en esa película

Si todo marcha de acuerdo a los planes actuales de Warner Bros, aún faltan más de dos años para que la nueva película ambientada en el mundo de Mad Max llegue a los cines.

En ese sentido, es evidente que aún no existen muchos detalles sobre la propuesta de la película enfocada en Furiosa y mientras está claro que Anya Taylor-Joy interpretará a una versión más joven del personaje que Charlize Theron inmortalizó en Mad Max: Fury Road, un nuevo antecedente sugiere que la idea para esta película tomaría distancia con lo que ofreció aquella aclamada producción de 2015.

Concretamente, aunque George Miller dirigirá la cinta de Furiosa y buena parte del equipo que trabajó detrás de cámaras en Mad Max: Fury Road también estará involucrado en esta apuesta, en una entrevista con el reportero Kyle Buchanan para el libro Blood, Sweat & Chrome: The Wild and True Story of Mad Max: Fury Road, el productor y asistente de dirección, P. J. Voeten, indicó que esta nueva apuesta tendría una estructura más tradicional en lugar de la frenética historia de persecución de la película anterior.

“‘Furiosa’ es más un drama tradicional de tres actos. Si la gente espera ver otra película de persecuciones, no va a ser esa”, dijo Voeten.

Pero aunque la película de Furiosa no replicaría esa estructura, aparentemente ciertos elementos de Fury Road igual se plasmarían en su propuesta. Después de todo, también se adelantó que sitios que fueron mencionados en esa cinta aparecerán en lo nuevo de MIller.

“Cuando comencé a leer (el guión de ‘Furiosa’), no podía dejarlo. Va a ser muy, muy buena. Tienes la oportunidad de ver Gas Town. Tienes la oportunidad de ver Bullet Farm. Es emocionante poder construir esas cosas”, comentó el gerente de producción de la unidad, Dean Hood, para el mismo libro.

Actualmente la película de Furiosa pretende estrenarse en mayo de 2024 y, además de Anya Taylor-Joy (The Queen’s Gambit) en el papel principal, contará con Chris Hemsworth (Thor: Ragnarok) como parte de su elenco.