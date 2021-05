La película de Green Lantern Corps todavía estaría en desarrollo

John Stewart no pudo formar parte del “Snyder Cut” de Justice League y aparentemente tampoco aparecerá en la nueva serie de Green Lantern para HBO Max, sin embargo, un nuevo reporte sostiene que los fanáticos de ese personaje finalmente podrían verlo en acción en el marco de la postergada película de Green Lantern Corps.

Si bien la película de Green Lantern Corps lleva varios años en desarrollo y hasta la fecha no se han reportado avances oficiales concretos sobre su propuesta, desde el portal Heroic Hollywood sostienen que “una fuente con conocimiento del proyecto” les reveló que “la película de Green Lantern Corps todavía está en desarrollo con John Stewart como protagonista”.

Esta cinta sobre el mundo de Green Lantern se comenzó a desarrollar de la mano de Geoff Johns, pero Heroic Hollywood dice que por ahora” no está claro si todavía está vinculado” a ese proyecto. Todo mientras el reporte también dice que aunque Stewart sería el protagonista, Hal Jordan también figuraría pero como una especie de mentor.

La aparición de Stewart y Jordan en este proyecto se había tanteado previamente al igual que una “reimaginación” de esa parte del Universo de DC. No obstante, mientras siguen sin existir novedades oficiales sobre esta apuesta, actualmente no hay muchas certezas respecto a la potencial película e incluso la continuidad de su desarrollo no debe ser tomada como algo más que un rumor.