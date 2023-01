La película de los Thunderbolts comenzará su rodaje en junio

Ya hay un plazo para el inicio del rodaje de Thunderbolts, la nueva película de Marvel Studios que reunirá a personajes como Yelena Belova (Florence Pugh), John Walker (Wyatt Russell), Bucky Barnes (Sebastian Stan), Red Guardian (David Harbour) y Taskmaster (Olga Kurylenko).

En el contexto de un artículo enfocado en Julia Louis-Dreyfus, Variety reveló que el rodaje de la película de los Thunderbolts comenzará en junio de este año.

Louis-Dreyfus aparecerá en Thunderbolts como Valentina Allegra de Fontaine, el personaje que presentó en The Falcon and the Winter Soldier y repitió Black Widow y Black Panther: Wakanda Forever. En ese sentido, aunque la actriz no reveló nada sobre la trama de la cinta, indicó que espera tener más acción en la cinta.

“Lo propuse, les dije que realmente quiero pelear. Todavía no he visto el guión, veremos si eso sucede”, señaló la actriz.

De acuerdo a los rumores, Thunderbolts no solo incluiría a Harrison Ford como Thunderbolt Ross, sino que también seguiría al grupo titular en una misión a la isla que se formó con el Celestial que no alcanzó a emerger en Los Eternos.

Thunderbolts será dirigida por Jake Schreier (Ciudades de Papel) y su estreno está fijado para julio de 2024.