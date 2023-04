La película de Minecraft protagonizada por Jason Momoa fija su estreno para 2025

Las adaptaciones de videojuegos no paran y es que tras el reciente estreno de Super Mario Bros. La Película, el anuncio de la fecha de estreno del filme de Five Nights at Freddy’s, es que se dio a conocer que la adaptación al cine de Minecraft se estrenará en 2025.

La película basada en el popular juego tiene programado su estreno para el 4 de abril de 2025 y será dirigida por Jared Hess, a la vez que cuenta con la presencia de Jason Momoa en un papel protagónico.

El filme originalmente se anunció en 2014 con Shawn Levy como director, pero a lo largo de los años ha sufrido una serie de percances y múltiples cambios en la dirección.

La descripción del filme en IMDB apunta que... “El malévolo Ender Dragon emprende un camino de destrucción, lo que lleva a una joven y su grupo de aventureros inverosímiles a partir para salvar el Overworld”.