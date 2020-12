La película de Plastic Man quiere encontrar un nuevo rumbo enfocándose en un personaje femenino

Durante los últimos años no han existido avances significativos en el desarrollo de la película de Plastic Man, sin embargo, este proyecto de Warner Bros quiere tomar un nuevo impulso de la mano de un cambio en el foco de su propuesta.

De acuerdo a The Hollywood Reporter, Warner Bros reclutó a Cat Vasko (Queen of the Air, Lumberjanes) para asumir la escritura del guión de la película de Plastic Man. Todo bajo un nuevo plan que pretende que la cinta se enfoque en un personaje femenino.

Por supuesto, en los cómics de DC, Plastic Man es hombre y su verdadera identidad es Patrick O’Brian. En ese sentido, THR señala que por ahora “no está claro” si esta nueva apuesta implicará o no un cambio de título y actualmente también se desconoce cuál será el rumbo específico que tomará este proyecto.

Así cabe señalar que, pese a que la idea de una película de Plastic Man se comenzó a trazar en 2018, actualmente el proyecto recién estaría en sus primeras etapas de desarrollo.