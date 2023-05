La película de Superman de Ta-Nehisi Coates aún es una opción según James Gunn

En estos minutos Superman: Legacy se perfila como la gran apuesta de Warner Bros para revivir la franquicia de Superman en el cine e impulsar un nuevo universo de adaptaciones de DC, pero aquel proyecto no es la única iniciativa ligada al Hombre de Acero que está en desarrollo actualmente.

Después de todo, en una reciente entrevista con i09, James Gunn confirmó que la película de Superman de Ta-Nehisi Coates aún está vigente y reafirmó que el proyecto podría concretarse bajo la administración de DC Studios.

Concretamente el CEO de DC Studios y director de Superman: Legacy planteó que aunque todavía no conoce en detalle la propuesta que Ta-Nehisi Coates está escribiendo para la cinta de Superman que será producida por J.J Abrams, eventualmente esa producción podría concretarse bajo el sello “Elseworlds”. Tal y como Joker o The Batman.

“Esas dos cosas no tienen ninguna relación”, dijo Gunn. “Es una película emocionante. Sé que Chantal Nong, quien es la ejecutiva de ese proyecto, está muy entusiasmada con él. Entonces, si llega y es genial, que no he leído el guión, y si el momento es el adecuado, eso podría suceder. Eso no tiene nada que ver. Sería una historia de Elseworlds como Joker”.

Por supuesto, nada garantiza que el guión de ese proyecto que se enfocaría en un Superman negro llegue a un buen puerto, pero al menos la opción de concretar ese proyecto estaría sobre la mesa.