La primera parte de Dune regresará a los cines con contenido inédito exclusivo de la parte dos

Cada vez falta menos para el estreno de Dune: Parte dos, sin embargo, previo a su llegada es que la primera película regresará a las salas de cine con una versión con contenido inédito de su secuela.

Según fue dado a conocer por parte de Warner Bros. Dune regresará a los cines convencionales e IMAX entre el 8 y el 14 de febrero, es decir poco antes del estreno de la secuela, que se encuentra programada para el 1 de marzo.

Dirigida por Denis Villenueve, la primera parte de Dune se estrenó en 2021 y su sinopsis apunta que...

“Situada en el año 10191 en el desértico planeta Arrakis, que queda en manos de la Casa de los Atreides por orden del emperador. Con ello les cede la explotación de las reservas de especia, la materia prima más valiosa de la galaxia, necesaria para los viajes interestelares y también una droga capaz de amplificar la conciencia y extender la vida. No obstante, en Arrakis hay más hostilidad de la que piensan y pronto los Atreides se verán envueltos en una trama de traiciones y engaños que los llevarán a cuestionar su confianza entre sus más allegados y a valorar a los lugareños, los Fremen, una estirpe de habitantes del desierto con una estrecha relación con la especia”.

La película cuenta con un elenco liderado por Timothée Chalamet (Wonka, Call Me by Your Name) como Paul Atreides y Zendaya (Spider-Man: Homecoming) como Chani. Además de contar con Oscar Isaac como Leto Atreides, Jason Momoa como Duncan Idaho, Javier Bardem como Stilgar, Stellan Skarsgård como el barón Vladimir Harkonnen; entre otros.

Tráiler Dune: Parte dos