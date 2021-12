La productora de las películas de James Bond no cerró la puerta a una versión no binaria del personaje

¿Quién será el próximo James Bond? Esa es la pregunta que está rondando desde que se confirmó que No Time to Die sería la última película de Daniel Craig como 007.

Así, aunque recientemente la productora a cargo de la franquicia del espía enfatizó que Bond seguirá siendo interpretado por un hombre en su próxima versión, ahora la misma Barbara Broccoli también dejó abierta la puerta para un cambio en la caracterización del personaje.

Concretamente en una entrevista con el podcast Girls On Film, Broccoli enfatizó que cree que Bond tiene que seguir siendo un hombre.

“Creo (que Bond debería seguir siendo un hombre) porque no creo que deberíamos realizar películas donde las mujeres interpreten hombres, creo que deberíamos hacer más películas sobre mujeres y crear personajes femeninos. Entonces creo que Bond será un hombre”, dijo Broccoli.

No obstante, cuando la anfitriona del programa le preguntó sobre si algún día del personaje podría definirse como un individuo no binario, Broccoli dijo: “Quién sabe, creo que está abierto, ¿sabes? Solo tenemos que encontrar al actor adecuado”.

En ese sentido, no deja de ser llamativo que la productora no cerrara completamente la puerta a aquella idea considerando que en el pasado no ha tenido problemas para descartar a una versión femenina de Bond. Pero aunque por ahora no hay nada asegurado al respecto y una representación no binaria de Bond solo estaría en el rango de las posibilidades no descartadas, Broccoli reiteró lo que estaría buscando en el sucesor de Craig.

“Absolutamente (puede ser un actor de color). Queremos que el actor sea británico”, respondió Broccoli al ser consultada respecto a si el próximo James Bond podría ser un actor de color. “(...) Creo que británico es la clave, y como sabemos británico puede ser muchas cosas”.

Finalmente la productora aseguró que aún no comenzaría la búsqueda activa para el próximo James Bond, pero previamente Broccoli ya había indicado que aquel trabajo arrancará en 2022.