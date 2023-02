La próxima película de El Planeta de los Simios ya terminó sus filmaciones

La próxima película de El Planeta de los Simios está un poco más cerca y es que esta semana se reveló que la producción amparada por 20th Century Studios finalmente completó sus filmaciones.

Esta nueva película de El Planeta de los Simios será conocida como Kingdom of the Planet of the Apes y fue dirigida por Wes Ball (Maze Runner), quien mediante su cuenta oficial de Twitter anunció el fin del rodaje.

“¡Eso es todo!”, señaló Ball junto a un video del set donde se puede apreciar la pre-visualización del aspecto de los simios protagonistas.

Kingdom of the Planet of the Apes pretende dar inicio a una nueva saga de El Planeta de los Simios y estará ambientada años después de War for the Planet of the Apes.

Esta nueva cinta contará con un guión de Josh Friedman, Rick Jaffa, Amanda Silver y Patrick Aison, su propuesta también tendrá un elenco compuesto por Owen Teague, Freya Allan, Peter Macon, Eka Darville, Dichen Lachman y Kevin Durand.