La próxima semana comenzará la preventa de entradas en Chile para Doctor Strange in the Multiverse of Madness

Los fanáticos de Marvel Studios tienen una nueva fecha para sumar a su calendario y es que recientemente se confirmó que la preventa de entradas para las funciones de Doctor Strange in the Multiverse of Madness en Chile se desarrollará durante la próxima semana.

Concretamente las distintas cadenas de cines y la propia cuenta en Twitter de Marvel para Latinoamérica anunciaron que la preventa para la secuela de Doctor Strange comenzará el próximo 6 de abril.

Por ahora no hay detalles específicos respecto a los planes de los cines para desarrollar esta preventa (en sus redes sociales Cinemark, Cine Hoyts y Cineplanet han confirmado que tendrán pre-ventas), sin embargo, varios fanáticos ya están ansiosos porque el proceso para comprar entradas no fue sencillo en el estreno anterior del MCU: Spider-Man: No Way Home.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness se estrenará el 5 de mayo y, aunque a diferencia de No Way Home una reunión en pantalla de tres Spider-Man no es un factor en su propuesta, esta cinta no solo marcará el regreso de Sam Raimi (Spider-Man) a las películas de superhéroes, sino que también continuará la historia de personajes como Stephen Strange, Wong y Wanda Maximoff. Además de presentar a America Chavez y, según los rumores, también incluiría varios cameos.