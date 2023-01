La segunda temporada de House Of The Dragon comenzará su rodaje en marzo

HBO Max todavía no fija una fecha de estreno para el segundo ciclo de House Of The Dragon, sin embargo, la continuación de esa historia ambientada en el mundo de Game of Thrones ya estaría preparando el inicio de su producción.

De acuerdo a un nuevo reporte de Production Weekly, House Of The Dragon planearía comenzar el rodaje de su segunda temporada el próximo 6 de marzo.

Aquel plazo no solo coincide con la ventana para el primer trimestre de este 2023 que previamente se había indicado para el inicio de las filmaciones de los nuevos capítulos de la serie, sino que también es complementado por información que anticipa el rodaje de escenas en España y Reino Unido.

La segunda temporada de House Of The Dragon aún no tiene una fecha de estreno, pero se espera que trama entre de lleno en el conflicto conocido como la “Danza de Dragones”.