La segunda temporada de House of the Dragon continuará su producción pese al paro de guionistas

House of the Dragon, la popular serie inspirada en “Canción de Hielo y Fuego” que se presenta como una precuela de Game of Thrones, continuará la producción de su segunda temporada pese al paro de guionistas que entró en efecto durante esta semana.

Como recordarán, este martes inició la paralización impulsada por el Sindicato de Guionistas de Estados Unidos (WGA por sus siglas en inglés). Esta instancia ocurrió porque el gremio no llegó a un acuerdo satisfactorio con los estudios en temas como la cantidad de guionistas que deberían trabajar en la sala de un programa o los pagos de ganancias residuales por el éxito en los servicios de streaming.

En la práctica esta paralización implica que el desarrollo de varias producciones se suspenderá tanto en Estados Unidos como en otros países donde se esté desarrollando el trabajo para apuestas amparadas por la industria estadounidense. No obstante, un nuevo reporte dice que una popular serie no se verá afectada por esta situación.

De acuerdo a Variety, House of the Dragon continuará la producción de su segunda temporadas pese al paro de los guionistas. House of the Dragon se filma en Reino Unido y, aunque el sindicato de escritores de ese país también tiene su propia huelga, Variety dice que la serie basada en los libros de George R.R Martin ya cuenta con todos sus guiones y por ende no vería afectado su desarrollo.

“Una fuente cercana a la producción le dice a Variety que los guiones del exitoso programa han estados listos durante algún tiempo y que la filmación de la segunda temporada no se verá afectada”, señala el reporte.

House of the Dragon comenzó el rodaje de sus nuevos episodios durante abril en los estudios de Warner Bros en Leavesden y aún no fija una fecha de estreno para su segundo ciclo. Pero mientras este paro no afectaría a esa serie, el caso no será el mismo para otras producciones.

De hecho, este martes se confirmó que Cobra Kai, la serie de Netflix que sirve como secuela de Karate Kid, pausó temporalmente su sala de guionistas para la sexta temporada como consecuencia de este paro.

“Odiamos hacer huelga, pero si debemos hacerlo, lo hacemos con fuerza. Lápices abajo en la sala de escritores de Cobra Kai. No hay escritores en el set. Estos no son tiempos divertidos, pero lamentablemente es necesario. En el momento en que se establezca un trato justo, volveremos a patear traseros. Mientras tanto, enviar fuerza y apoyo al comité negociador. Lo tienen”, señaló el co-showrunner de Cobra Kai, Jon Hurwitz.

Esta huelga es la primera impulsada por el Sindicato de Escritores de Estados Unidos desde 2007 y, como la Alianza de Productores de Cine y Televisión (AMTPT por sus siglas en inglés) rechazó algunas de sus peticiones, no hay un plazo para el fin de esta paralización.