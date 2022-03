Con un video protagonizado por Selena Gomez, Steve Martin y Martin Short, se confirmó la fecha de estreno de la segunda temporada de Only Murders in the Building.

De acuerdo al breve registro que pueden revisar a continuación, el segundo ciclo de Only Murders in the Building presentará su primer episodio el próximo 28 de junio.

Mientras en Estados Unidos la emisión de Only Murders in the Building está a cargo del streaming Hulu, en Latinoamérica esta notable serie de misterio se presenta a través de Star+.

Si todavía no ven la primera temporada de Only Murders in the Building, probablemente no querrán seguir leyendo y antes de revisar esos episodios porque la sinopsis para el regreso de la serie parte directamente desde el gran giro del final.

“Tras la impactante muerte de la presidente de la junta directiva del Arconia, Bunny Folger, Charles, Oliver y Mabel se apresuran a desenmascarar a su asesino. Sin embargo, surgen tres (desafortunadas) complicaciones: el trío está implicado públicamente en el homicidio de Bunny, ahora son el tema de un podcast de la competencia y tienen que lidiar con un grupo de vecinos de Nueva York que creen que cometieron un asesinato”, dice la descripción para el regreso de la serie.

La segunda temporada de Only Murders in the Building llegará en junio.