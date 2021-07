La segunda temporada de The Movies That Made Us ya está disponible en Netflix

¿Todavía no saben que verán para pasar el rato durante este fin de semana? Bueno, si disfrutaron de The Toys That Made Us y la primera temporada de The Movies That Made Us, Netflix tiene una opción para ustedes.

Durante este viernes 23 de julio el streaming finalmente lanzó a la segunda temporada de The Movies That Made Us, la serie documental enfocada en la realización de queridas películas.

Mientras la primera temporada abordó el desarrollo de entregas como Mi Pobre Angelito y Los Cazafantasmas, el nuevo ciclo cuenta con cuatro episodios enfocados en Volver al Futuro, Pretty Woman, Jurassic Park y Forrest Gump, respectivamente.

Cada capítulo dura más de 40 minutos, por lo que aunque es un ciclo breve ciertamente basta para entretenerse un rato.

Puedes ver un breve adelanto para la segunda temporada de The Movies That Made Us aquí: