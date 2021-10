La serie de Green Lantern será “gigantesca” pero aún faltaría un tiempo para su presentación

Pese a que durante un tiempo se especuló con un inicio del rodaje durante este año, la serie de Green Lantern todavía no comenzaría sus filmaciones y de hecho durante los últimos meses no han existido muchas actualizaciones oficiales sobre la producción que está en desarrollo para HBO Max.

En ese sentido, considerando que la serie de Green Lantern no fue parte de la edición más reciente del DC FanDome, en una nueva entrevista con el portal Collider su showrunner, Seth Grahame-Smith, aprovechó de entregar una actualización sobre el avance de esta historia de los portadores del anillo.

Concretamente, al ser consultado sobre la serie que está elaborando junto a Marc Guggenheim y Greg Berlanti, Grahame-Smith comentó que esta producción tendría una gran escala.

“Sí, ese espectáculo es gigantesco. Se ha necesitado bastante tiempo para llegar a este punto y es simplemente una gran, gran empresa. Va muy bien. Todo lo que puedo decir es que va muy bien y que habrá Green Lanterns y que estará en HBO Max”, señaló Grahame-Smith.

De acuerdo a lo que se sabe hasta ahora, la serie de Green Lantern contará una historia a través de varias décadas y mostrará a distintos Lanterns terrestres incluyendo Alan Scott (Jeremy Irvine) y Guy Gardner (Finn Wittrock). Todo mientras también contemplaría a Tobias Menzies como Sinestro.

Pero Grahame-Smith no quiso ahondar en la trama y solo señaló que comenzó a conocer el mundo de Green Lantern por cortesía de este proyecto.

“Admito que cuando niño no era un gran fanático de los cómics. Yo era un niño al que le gustaban las películas”, contó el guionista de The Lego Batman Movie. “Entonces, mi introducción a DC Comics llegó a través de la película de Batman de 1989. Cuando salió esa película pensé: ‘Oh, Dios mío, Batman es el más genial’ y comencé a leer cómics de Batman. Pero Green Lantern es algo que, para ser honesto contigo, llegó más tarde, simplemente hablando de hacer el programa. La posibilidad de hacer el programa me llevó a una inmersión profunda en la tradición de Green Lantern”.

Hasta el momento la serie de Green Lantern no cuenta con una fecha de estreno concreta y, según su showrunner, todavía faltaría para conocer su propuesta.

“Pasará un tiempo antes de que el mundo vea esto, pero estamos muy, muy ocupados en el trabajo en este momento”, concluyó Grahame-Smith.