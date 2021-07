La serie de HBO Max para los Green Lantern ya tendría a su Sinestro

La anunciada serie centrada en los Green Lantern, que tomará como eje a varios de los personajes de ese rincón del universo de DC Comics, sigue avanzando.

Ahora un nuevo reporte del portal The Illuminerdi indica que Tobias Menzies, quien dio vida a Edmund Tully en Game of Thrones, interpretaría a Sinestro, el clásico mentor y posterior enemigo de Hal Jordan y todos los Green Lantern Corps. El actor además trabajó en Star Wars Rebels, Rome, Doctor Who, Black Mirror, The Crown y Outlander.

Por ahora se estima que la serie abordará el tiempo de Sinestro como un Green Lantern, por lo que el foco no estaría en sus tiempos de villano o la posterior creación de los Yellow Lanterns.

Lo único conocido hasta ahora de esta serie es que Finn Wittrock interpretará a Guy Gardner, mientras que Jeremy Irvine será Alan Scott.

En ese sentido, se espera que otros Lanterns, como Simon Baz y Jessica Cruz, también formen parte de la serie, ya que su foco sería antológico y se desarrollaría durante varias décadas. Por eso veríamos a Alan Scott, el primer Green Lantern de la década de 1940, y a personajes mucho más recientes de los cómics.

Green Lantern todavía no tiene fecha de estreno en HBO Max.