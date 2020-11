La serie de Hawkeye planearía realizar filmaciones durante la próxima semana

La serie de Hawkeye todavía no tiene una fecha de estreno y de hecho, Marvel Studios aún no concreta nuevos anuncios oficiales al respecto, sin embargo, nuevas imágenes apuntan a que esta nueva serie de Disney Plus podría comenzar muy pronto su rodaje.

Después de todo, días después de que Jeremy Renner compartiera una foto que generó especulaciones entre los fanáticos del universo de Marvel Studios, el editor del sitio The Verge, Chris Welch, publicó una foto de un folleto que anuncia que Anchor Point, el nombre bajo el que se está desarrollando la serie de Hawkeye, filmará algunas escenas en Brooklyn, Nueva York, durante el próximo 2 de diciembre.

Por supuesto, esto no es un anuncio oficial, pero sumado a la foto que compartió Renner (vía Comicbook) y que a varios les recordó al cómic de Hawkeye de Matt Fraction y David Aja, parece un buen indicador de que el trabajo en la serie está o estará en marcha pronto.

La serie de Hawkeye aún no tiene una fecha de estreno pero, además de retomar la historia de Clint Barton, involucrará a Kate Bishop.