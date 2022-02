La serie de Percy Jackson producida por Disney+ comenzará a filmarse en junio de este año

El escritor de la saga de libros de Percy Jackson, Rick Riordan, confirmó en su blog que la serie de televisión comenzará a filmarse en Vancouver el 1 de junio de 2022. El programa empezará a grabarse luego de dos años de ser anunciado en el 2020.

Los libros del semidios ya habían sido adaptados en dos películas en 2010 y 2013, donde el escritor había declarado que no había visto ninguna. En un tweet eliminado, Riordan dijo: “Todavía no he visto las películas, y no planeo hacerlo nunca. Los juzgo por haber leído los guiones, porque lo que más me importa es la historia. Ciertamente no tengo nada en contra de los muy talentosos actores. No es su culpa. Lamento que los hayan arrastrado a ese lío”.

Si bien, el escritor ha manifestado claramente su disgusto por las películas, no lo ha sido con la próxima serie de Disney+. Riordan se ha involucrado activamente escribiendo el episodio piloto y desempeñándose como productor ejecutivo. El creador de la saga de libros también ha manifestado su entusiasmo por la nueva adaptación alabando al director del primer episodio, James Bobin, quien previamente trabajó en Dora and the Lost City of Gold.

“James conoce bien los libros de Percy. Sus hijos son fans. Su humor es maravilloso. Estamos en buenas manos, semidioses, y somos afortunados de que se una a nuestro equipo. ¡Cruza los dedos para que todo salga como esperamos!” declaró Riordan.

De momento, no hay más detalles sobre la serie de Percy Jackson como su elenco de actores, cantidad de episodios o cuando llegará a Disney+. Lo único que se sabe, es que Rick Riordan le ha dado su visto bueno a la adaptación.