La serie de Secret Invasion ya encontró a sus directores

El desarrollo de la serie de Secret Invasion sigue avanzando y ese que pese a que durante los últimos días no han surgido más novedades sobre el elenco de la serie, este viernes se reveló que el nuevo proyecto de Marvel Studios finalmente encontró a sus directores.

De acuerdo a The Hollywood Reporter, Thomas Bezucha (Let Him Go) y Ali Selim (The Looming Tower) serán los encargados de dirigir la serie que simplemente se conocerá como Secret Invasion.

Si bien Marvel Studios no ha entregado muchos detalles sobre esta serie todo indica que será una versión de una historia homónima de los cómics, donde se reveló que los skrulls habían infiltrado distintos niveles de la sociedad humana.

Los skrulls debutaron en el MCU durante Capitana Marvel y de hecho, Secret Invasion contará con dos personajes que figuraron en esa película: Talos y Nick Fury. El skrull volverá a ser interpretado por Ben Mendelsohn y obviamente Samuel L. Jackson continuará dando vida al espía.

Por otra parte, de acuerdo a lo que se ha revelado durante los últimos meses, el elenco también contará con Olivia Colman, Emilia Clarke y Kingsley Ben-Adir en papeles que aún no son detallados.

Secret Invasion todavía no tiene una fecha de estreno, pero se espera que comience sus filmaciones en Europa a fines de este año.