La serie de She-Hulk mostrará una faceta diferente de Bruce Banner y posicionaría a Jennifer Walters como su sucesora según Mark Ruffalo

Mientras los planes a corto plazo de Marvel Studios están enfocados en los estrenos de Moon Knight y Doctor Strange in the Multiverse of Madness, recientemente Mark Ruffalo quiso hablar de otro proyecto que debería llegar durante este año a Disney Plus: la serie de She-Hulk.

En una entrevista con Access en la premiere de The Adam Project el actor fue consultado directamente por la serie que marcará su regreso como la versión inteligente de Hulk tras los eventos de Avengers: Endgame.

Ruffalo no reveló ningún detalle específico, sin embargo, dio a entender que el programa podría reforzar la idea de Jennifer Walters como una sucesora de Bruce Banner. Todo mientras que el programa de She-Hulk encabezado por Tatiana Maslany (Orphan Black) también mostraría una faceta diferente del gigante esmeralda.

“Tatiana Maslany es jodidamente legendaria como She-Hulk”, dijo Ruffalo. “Le estoy pasando el título (Ruffalo usó la palabra ‘banner’ en inglés). Hay algunas escenas realmente buenas, divertidas, geniales y muy largas entre el Profesor (Hulk) y ella. Realmente nunca habíamos visto a Hulk interactuar con la gente de la forma en que lo hace en ese programa. Será muy interesante”.

Pese a que es uno de los Vengadores originales del MCU, Hulk no ha tenido tanto desarrollo en comparación a personajes como Iron Man, Thor, Capitán América (Steve Rogers) e incluso Black Widow y Hawkeye (Clint Barton). En ese sentido, solo queda esperar que sin perder el foco de Jennifer Walters la serie pueda mostrar un poco más del temperamental héroe verde y explicar por qué tanto en el teaser de She-Hulk como en la escena post-créditos Shang-Chi an the Legend of the Ten Rings Banner apareció en su forma humana.

She-Hulk aún no tiene una fecha de estreno.