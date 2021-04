La serie de The Flash explorará a las “hermanas” de la Speed Force y presentará a un nuevo portador de la Still Force

Los próximos episodios de la serie de The Flash seguirán tomando como inspiración a los cómics más recientes del velocista escarlata. Así, después de introducir a personajes como Godspeed y Bloodwork en sus ciclos anteriores, ahora la producción amparada por The CW se dedicará a realizar su propia versión de “Reckoning of the Forces” y “Force Quest”.

En los cómics de The Flash, “Reckoning of the Forces” y “Force Quest” son dos historias escritas por Joshua Williamson y que a grandes rasgos toman como punto de partida a la carrera entre Barry Allen y Wally West para explorar un mundo donde la denominada Barrera de las Fuerzas se rompió y varias Fuerzas similares a la Fuerza de Velocidad quedaron sueltas.

Así, como Barry Allen y en general los velocistas están vinculados a la Fuerza de Velocidad, en esa historia se planteó que las otras Fuerzas (Quietud, Mística y Resistencia) también tienen a sus propios representantes.

En ese sentido, la serie de The Flash ya presentó al “avatar” de la Fuerza Mística (Sage Force) de la mano de Psych y también introdujo a Fuerza como la representante de la Fuerza de Resistencia (Strength Force). Todo mientras desde TV Line aseguran que durante los próximos capítulos finalmente aparecerá el personaje vinculado a la Fuerza de la Quietud.

No obstante, mientras en los cómics la Fuerza de la Quietud (Still Force) está vinculada a personajes como Turtle y Steadfast, en la serie será presentada mediante Deon Owens.

De acuerdo a TV Line, Owens será interpretado por Christian Magby (Legacies) y debutará como “un prometedor atleta de secundaria que deja atrás una carrera deportiva después de obtener metapoderes milagrosos”. Naturalmente Owens terminará encontrándose con Flash y compañía, pero parece que dominar los poderes del joven no será sencillo y Barry tendrá que trabajar para evitar que la Fuerza de la Quietud “detenga la vida misma”.

Si bien The Flash no se caracteriza por apegarse estrictamente al material de origen, cabe recordar que la destrucción de la Barrera de las Fuerzas y por ende la aparición de estas nuevas Fuerzas es algo que tiene que ver con un plan de Hunter Zolomon en los cómics y por lo tanto también sería pertinente poner atención respecto a qué otras cosas podría gatillar esta nueva misión de Barry Allen.