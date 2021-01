La serie de The Last of Us encontró a un nuevo director para su piloto

La serie de The Last of Us aseguró a un nuevo director para su piloto. De acuerdo a The Hollywood Reporter, la producción que está en desarrollo para HBO reclutó a Kantemir Balagov para comandar su primer episodio.

Balagov es un cineasta ruso reconocido por su película Beanpole, la cual se estrenó en el Festival de Cine de Cannes durante 2019.

Previamente se esperaba que Johan Renck, un director que trabajó en la serie Chernobyl, comandara la adaptación del famoso videojuego de Naughty Dog. Sin embargo, THR precisa que Renck tuvo que abandonar el proyecto debido a un conflicto con su agenda. Después de todo, durante esta semana se reveló que Renck está trabajando con el creador de The Queen’s Gambit en una nueva serie para FX.

La serie de The Last of Us está en desarrollo para HBO y cuenta con Craig Mazin, el creador de Chernobyl, y Neil Druckmann, el guionista y director del videojuego original, como guionistas y productores ejecutivos.