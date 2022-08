La serie de The Last of Us mostrará “vías que no se exploraron tanto en el juego” según Bella Ramsey

Pese a que durante décadas se han intentado diferentes producciones en esa línea, la historia de las adaptaciones de videojuegos sigue siendo complicada y es que aunque algunas producciones han salido relativamente bien paradas en los últimos años como Detective Pikachu, otras han pasado sin mucha pena ni gloria como Uncharted, y algunas han generado más polémica que buenas reacciones como la reciente serie de Resident Evil de Netflix.

En ese sentido, aunque la adaptación de The Last of Us cuenta con el respaldo de HBO, inevitablemente hay un grado de duda e incertidumbre respecto a su propuesta. Después de todo, aunque el propio director del juego, Neil Druckmann, está involucrado en esa apuesta, el desafío sigue siendo trasladar a un exitoso videojuego a la pantalla chica.

Pero Bella Ramsey, la actriz que interpretará a Ellie, está consciente de esa tarea y en una reciente entrevista con SheKnows, aseguró que confía en que esta adaptación dejará contentos a los fanáticos.

“Creo que a la gente le va a encantar (la adaptación). Sé que había gente preocupada por eso, por supuesto. Cuando algo es tan preciado para ti como espectador, como jugador, por supuesto que te preocupará la adaptación”, dijo Ramsey. “Pero, sinceramente, creo que a la gente le va a encantar”.

Hasta ahora solo se han revelado un para de imagenes promocionales de la serie de The Last of Us y gran parte de lo que se sabe sobre su propuesta ha llegado por cortesía de fotos del rodaje que adelantan algunas escena bastante similares al juego original. En ese sentido, Ramsey indicó que efectivamente el programa seguirá la base del título de Naughty Dog, pero también aprovechará de profundizar en algunos temas

“(El programa) sigue mucho los puntos emocionales del juego, y es muy respetuoso con el juego y lo honra. Pero (la serie) le da una nueva vida. Explora diferentes vías que no se exploraron tanto en el juego”, explicó la actriz. “Creo que a la gente le va a encantar. Espero que sea así. Fue muy divertido de hacer, toda una experiencia. Espero que (el público) también sientn esa experiencia cuando vengan a la aventura con nosotros”.

La serie de The Last of Us será protagonizada por Ramsey como Ellie junto a Pedro Pascal como Joel y aún no fija una fecha oficial para su estreno.