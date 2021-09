La serie de The Last of Us ya completó el rodaje de su primer episodio

HBO todavía no fija una fecha concreta para el estreno de su nueva serie basada en The Last of Us, sin embargo, el desarrollo de ese proyecto sigue avanzando y recientemente se reveló que la adaptación del videojuego ya completó las filmaciones de su primer episodio.

Durante esta semana Kantemir Balagov, el director que estará a cargo del primer episodio de la serie, anunció que el piloto de The Last of Us ya completó su rodaje.

“Mi trabajo aquí está hecho. Estoy realmente agradecida por la oportunidad. Fue una gran experiencia con altibajos”, escribió Balagov antes de agradecer al equipo y el elenco.

La serie de The Last of Us se está filmando en Canadá y comenzó su producción el pasado mes de julio. Esta adaptación del videojuego de Naughty Dog será protagonizada por Pedro Pascal (The Mandalorian) y Bella Ramsey (Game of Thrones). Todo mientras su historia estará a cargo de Craig Mazin (Chernobyl) y el director del juego, Neil Druckmann.