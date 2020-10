La serie de The Outsider podría tener una segunda temporada según Stephen King

HBO aún no concreta ningún tipo de anuncio oficial, sin embargo, Stephen King reveló que aparentemente existirían planes para una segunda temporada de la serie basada en The Outsider.

Durante una entrevista con EW, King señaló que “va a haber una segunda temporada de The Outsider tan pronto como puedan poner en marcha la producción”.

El escritor realizó esta revelación en el marco de una conversación sobre Holly Gibney, el personaje de los libros de King que fue interpretado por Cynthia Erivo en The Outsider.

En ese sentido, si bien aún no hay ningún tipo de anuncio oficial sobre el futuro de la serie, King esbozó qué rumbo podría tomar esta eventual nueva temporada al advertir que no sería una adaptación de If It Bleeds, su libro que incluye otra historia de Holly.

“No creo (que se adapte If It Bleeds)”, señaló King. “Es realmente complicado debido a que la diferencia en las dos líneas de la historia hace que sea difícil descubrir cómo se podría hacer eso en el mundo de la creación (del showrunner) Richard Price con The Outsider".

King finalmente añadió que conocería el rumbo de la serie, sin embargo, solo comentó detalles generales al respecto.

“Sé exactamente a dónde va porque he visto algunos de los guiones. Podría decírtelo, pero luego tendría que matarte. Solo diré que es realmente genial y tiene un elemento paranormal realmente espeluznante”, concluyó.

De todas maneras, segunda temporada de The Outsider aún no está confirmada y por ende desconoce qué personajes y actores podrían formar parte de ella.