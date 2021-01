La serie de Willow encontró a su nuevo director

Finalmente el desarrollo de la serie de Willow no sufrió mayores inconvenientes y un par de semanas después de que Jon M. Chu dejara el proyecto, la nueva producción de Lucasfilm aseguró a otro director para comandar sus episodios.

De acuerdo a The Hollywood Reporter, Jonathan Entwistle asumirá el cargo de director de la nueva serie de Willow. Entwistle es conocido por su trabajo en producciones como I Am Not Okay With This y The End of the F***ing World , y de acuerdo a este reporte ahora también se desempeñará como productor ejecutivo de la serie que retomará el mundo de la recordada película de 1988.

“Con su mundo épico de espadas, hechicería y aventuras, Willow cautivó e influenció a muchos”, dijo Entwistle en una declaración recogida por THR. “Estoy emocionado de emprender este viaje y trabajar con Jon (Kasdan) y Wendy (Mericle) para crear algo que esté profundamente arraigado en esa película original y que también sea adición fresca, divertida y encantadora a la querida historia. Poder jugar en el mundo tan meticulosamente elaborado por Ron en el 88 es un sueño hecho realidad para mí“.

Originalmente la serie de Willow sería dirigida por Jon M. Chu (Crazy Rich Asians), sin embargo el director dio un paso al costado del proyecto por la pandemia y ahora Entwistle fue reclutado como el nuevo director.

La serie de Willow retomará la propuesta de la película dirigida por Ron Howard y traerá de regreso a Warwick Davis como Willow Ufgood. Sin embargo, los reportes apuntan a que su foco estará en una nueva generación de personajes que se embarcarán en la búsqueda de un príncipe perdido.

En ese sentido, hasta ahora el elenco de Willow cuenta con Davis, Ellie Bamber, Cailee Spaeny, Erin Kellyman y eventualmente también podría incluir a Tony Revolori.

Esta serie aún no tiene una fecha de estreno, pero se espera que comience sus filmaciones durante los próximos meses en Gales.