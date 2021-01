Tony Revolori podría ser parte de la serie de Willow

El desarrollo de la serie de Willow sigue avanzando. Pese a que el programa perdió al director John M. Chu un par de semanas atrás, ahora desde Deadline reportan que el proyecto seguiría buscando a su elenco y que Tony Revolori estaría negociando para formar parte de esta historia.

Particularmente el reporte de Deadline sostiene que el actor de Spider-Man: Far From Home y The Grand Budapest Hotel podría formar parte de la serie en un papel importante que aún no es especificado. Sin embargo, existiría la posibilidad de que Revolori interprete a Boorman, un personaje que sería similar al Madmartigan de Val Kilmer en la película original.

La serie de Willow contará nuevamente con Warwick Davis como Willow Ufgood, pero de acuerdo a este reporte su trama girará en torno a un grupo de nuevos personajes que se embarcarán en una aventura para tratar de salvar a un príncipe secuestrado.

Dicho grupo estaría compuesto por Dove (Ellie Bamber), “una sirvienta de cocina sin pretensiones”; Kit (Cailee Spaeny), “la princesa cuyo hermano gemelo fue secuestrado”; y Jade (Erin Kellyman), “una sirvienta que es la mejor amiga y brújula moral de Kit”.

La serie de Willow aún no tiene una fecha de estreno, pero se filmará en Gales y será comandada por Jonathan Kasdan y Wendy Mericle como showrunners.