La serie inspirada en Los Goonies finalmente seguirá adelante de la mano de Disney Plus

Disney Plus será la casa de Our Time, una nueva serie inspirada en Los Goonies.

De acuerdo a Variety, el streaming de la Casa de Mickey Mouse acogió este proyecto que se desarrolló inicialmente para Fox pero que fue descartado por aquella compañía porque apuntaba a un publico “demasiado joven” para esa cadena.

La idea de esta serie fue desarrollada por la guionista Sarah Watson (Parenthood) y a grandes rasgos su trama se enfocará en una profesora que decide ayudar a sus estudiantes a realizar una recreación cuadro por cuadro de Los Goonies, la clásica película de 1985 dirigida por Richard Donner.

En ese sentido, Variety remarca que tanto The Donner Company como Amblin seguirán involucradas en el nuevo desarrollo del proyecto para Disney Plus tras su participación en el piloto original para Fox.

“Sarah trabajó sin parar para entregar este increíble guión, hicimos nuestra lectura de guión y luego el mundo se cerró por COVID”, señaló Clancy Collins White, vicepresidente ejecutivo y jefe de desarrollo de Warner Bros TV, la compañía principal tras esta apuesta. “Así que volvimos muchos meses después y terminamos el hermoso piloto, y era un elenco increíble, pero desafortunadamente era poco demasiado joven para Fox. Así que inmediatamente nos pusimos en marcha y golpeamos la ciudad con eso. Todavía no teníamos nada en desarrollo en Disney Plus. Ha sido otro ejemplo de poder abrir un camino donde no lo había en virtud de una gran historia, un gran piloto, una gran serie. El trato ha tardado en concretarse, pero estamos muy emocionados de seguir adelante”.

Our Time aún no cuenta con una fecha de estreno.