La serie live-action de Las Chicas Superpoderosas será reelaborada

No esperen que la serie live-action de Las Chicas Superpoderosas se presente durante los próximos meses y es que aunque The CW aún no ha cancelado a este proyecto basado en la popular serie animada, parece que el canal quiere trabajar aún más en su propuesta antes de decidir su destino.

Particularmente, en el marco de una jornada donde el canal aprobó a producciones como Naomi, Deadline reportó que la serie que simplemente se llamará Powerpuff “será reelaborada y repiloteada fuera de ciclo”.

Es decir, se realizará un nuevo piloto y propuesta para la serie en desmedro del episodio que se grabó meses atrás y dio pie a las primeras imágenes del programa.

Pero aunque esto podría implicar un cambio en la dirección de Powerpuff, desde Deadline aseguran que elenco y el equipo creativo se mantendrán por lo que Chloe Bennet, Yana Perrault y Dove Cameron seguirán con Bombón, Bellota y Burbuja, mientras Donald Faison continuará como el Profesor Utonio.

Por ahora se desconoce qué aspectos de Powerpuff cambiarán de cara a este nuevo piloto, pero tengan en cuenta que, incluso si el programa llega a ser escogido, no alcanzaría a presentarse en el ciclo televisivo del último trimestre de 2021.