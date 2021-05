The CW finalmente aprobó la realización de la serie de Naomi

Es oficial: Naomi McDuffie tendrá su propia serie en The CW. Después de ordenar y filmar un piloto para el proyecto basado en ese personaje de los cómics de DC, el canal del Arrowverso finalmente dio la luz verde para la realización de Naomi.

La aprobación del piloto de Naomi fue revelada por portales como The Hollywood Reporter y también fue confirmada por la productora y guionista Ava DuVernay, quien celebró el anuncio compartiendo nuevas fotos del programa.

“La historia de origen de un nuevo héroe ¡Naomi es ahora oficialmente una serie en The CW! Muchas manos/ corazones se dedicaron a llevar esta saga a la pantalla. Gracias a mi as creativa Jill Blankenship, los equipos de Array Now, Warner Bros TV y a la extraordinaria Kaci Walfall, nuestra Naomi ¡Tu brillas!”, escribió DuVernay.

Naomi estará basada en el cómic homónimo creado por Brian Michael Bendis, David F. Walker y Jamal Campbell. Todo mientras su historia para la televisión fue escrita por DuVernay junto a Jill Blankenship.

El elenco de Naomi contará con Kaci Walfall en el rol titular además de Alexander Wraith, Cranston Johnson y Camila Moreno en otros papeles.

Naomi aún no tiene una fecha de estreno y mientras The CW solo dice que se presentará “pronto”, cabe recordar que su premisa girará en torno a la historia de Naomi McDuffie, una adolescente cuya vida cambiará después de un evento sobrenatural que sacudirá a su ciudad.