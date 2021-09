La serie spin-off de The Boys ya recibió luz verde para su realización

Es oficial: El mundo de The Boys continuará expandiéndose de la mano de una nueva serie. Si bien los planes para un spin-off de la popular producción basada en el cómic de Garth Ennis y Darick Robertson fueron revelados tiempo atrás, recién durante esta semana Amazon Prime Video dio luz verde para la realización de este proyecto.

La serie spin-off de The Boys aún no cuenta con un título oficial, sin embargo, está claro que su premisa se enfocará en una universidad para superhéroes que es controlada por Vought International, la misma compañía detrás de The Seven.

En ese sentido, esta nueva serie pretende posicionarse como una apuesta con clasificación R que explorará “la vida de superhéroes competitivos y hormonales mientras ponen a prueba sus límites físicos, sexuales y morales, compitiendo por los mejores contratos en las mejores ciudades”.

“Es en parte un programa universitario, en parte Los juegos del hambre, con todo el corazón, la sátira y la picardía de The Boys”, sostiene la descripción del programa.

El spin-off de The Boys comenzó a avanzar con Craig Rosenberg como showrunner, sin embargo, él dejó el programa por diferencias creativas y, según informa The Hollywood Reporter, Michele Fazekas y Tara Butters (Agent Carter) ahora serán las encargadas de comandar esta serie.

“Al igual que Mork & Mindy es un spin-off de Happy Days, que es un hecho loco y cierto, nuestro spin-off existirá en el Universo Cinematográfico de Vought, pero tendrá un tono y un estilo propios. Es nuestra versión de un programa universitario, con un conjunto de jóvenes superhéroes fascinantes, complicados y, a veces, mortales“, comentó Eric Kripke, el showrunner de The Boys y productor de esta nueva serie.

“Michele y Tara son genios fríos como una piedra, estamos encantados de que dirijan este barco y estamos agradecidos con Sony y Amazon por la oportunidad”, agregó. “Nos encanta este programa y estamos ansiosos por que lo vean. Además, Baywatch Nights se separó de Baywatch y tenía vampiros. ¡Vampiros!”.

El elenco para el spin-off de The Boys comenzó a tomar forma tiempo atrás e incluirá a Jaz Sinclair (Chilling Adventures of Sabrina), Lizze Broadway (Here and Now), Shane Paul McGhie (Greenleaf), Aimee Carrero (The Village), Reina Hardesty (The Flash) y Maddie Phillips (Teenage Bounty Hunters) como algunos de los superhéroes principales.