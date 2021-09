La showrunner de Y: The Last Man abordó la influencia del prolongado desarrollo en el resultado final de la serie

Cuando el cómic de Y: The Last Man comenzó a publicarse en 2002, el panorama del cine y la televisión era bastante distinto a lo que la nueva serie basada en la obra de Brian K. Vaughan y Pia Guerra enfrentará cuando finalmente debute durante el próximo lunes 13 de septiembre. Sin embargo, el mundo de Yorick Brown y compañía no tardó en llamar la atención de los ejecutivos y creativos, y desde 2007 han sondado proyectos basados en su historia.

En ese sentido, en el marco de una conferencia de prensa de cara al estreno de Y: The Last Man, desde Mouse aprovechamos la oportunidad para preguntarle a la showrunner del nuevo programa, Eliza Clark, respecto a cómo afectó el largo tiempo de desarrollo al nuevo programa que finalmente veremos la próxima semana.

Clark arrancó contando que conoció al cómic de Y: The Last Man gracias a su pareja y desde entonces había estado interesada en trabajar en una eventual adaptación, por lo que este extenso desarrollo fue positivo para ella.

“Leí el cómic por primera vez en 2009. Un hombre que me gustaba y que luego se convirtió en mi esposo me dio 10 volúmenes”, contó Clark. “Me dio los cómics porque había leído mis escritos, había leído mis obras de teatro y me dijo: ‘Creo que esto realmente te gustaría’ y, como era temprano en nuestra relación, lo leí como: ‘¿Qué está tratando de decirme?’ En ese momento de mi carrera nunca habría sido el persona que llegaría a adaptarlo, así que de esa manera, el camino del cómic a la serie de televisión ha sido genial para mí porque pude leer el libro cuando todavía era asistente y, en los 12 años entre entonces y ahora, llegue a ser la persona que realmente termina tomando las riendas y haciendo la serie. Así que siempre estaré agradecida por ese tiempo en desarrollo”.

Clark asumió como showrunner de la serie de Y: The Last Man durante 2019 y después de que Aida Mashaka Croal y Michael Green dejaran al proyecto que aseguró su piloto en 2018 pero cuya realización simplemente es una evolución del interés anterior por concretar una serie o película basada en esta historia.

Y: The Last Man terminó de publicarse en 2008, por lo que Clark cree que la demora en el debut de su adaptación no solo ayudó a que ella pudiese quedarse con el trabajo, sino que también sirvió para actualizar algunas partes de esta historia. Todo claro aunque algunos aspectos del mundo que se critican en el cómic no han cambiado mucho.

“También creo que el mundo ha cambiado de muchas maneras y de alguna manera no ha cambiado en absoluto”, agregó la showrunner. “Entonces, una de las cosas que realmente quería actualizar en la adaptación era, ya sabes, hablar realmente sobre la diversidad de género y cómo el Cromosoma Y y el género no son lo mismo”.

“Así que creo que nuestro programa representa esa diversidad, pero también creo que el género y la igualdad que existen en los lugares de trabajo ahora y que existían en los lugares de trabajo en 2002 no han cambiado. Y las formas en las que el mundo sería alterado por la muerte de todos los seres vivos con un Cromosoma Y siguen siendo ciertas hoy en día de maneras decepcionantes. Pero eso hace que el programa se sienta realmente relevante y fresco”, sentenció Clark.

La serie de Y: The Last Man es protagonizada por Ben Schnetzer como Yorick Brown, Diane Lane como Jennifer Brown, Ashley Romans como la Agente 355, Olivia Thrilby como Hero Brown y Diana Bang como la Dra. Allison Mann.

En Latinoamérica, Y: The Last Man se presentará a través del streaming Star+ desde este 13 de septiembre.