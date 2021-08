La sinopsis para el final de la sexta temporada de Legends of Tomorrow anticipa decisiones importantes

Mientras todavía faltan varias semanas para el estreno del capítulo, The CW ya reveló la sinopsis para el final de la sexta temporada de Legends of Tomorrow.

Esta descripción para la conclusión del actual ciclo de la serie no revela muchos detalles específicos sobre la trama, por lo que no tienen que preocuparse por los spoilers. No obstante, dentro de su misterio la sinopsis adelanta que en el episodio llamado “The Fungus Amongus” Sara Lance tendrá que tomar varias decisiones difíciles.

De hecho, la descripción no solo adelanta que Ava le pedirá a Sara que suspenda una regla de las Leyendas, sino que también adelanta que la capitana de la Waverider se reencontrará con un antiguo amigo y deberá tomar un importante determinación en el contexto de la batalla.

“Final de temporada - Cuando Sara (Caity Lotz) se da cuenta del plan de Bishop (estrella invitada Raffi Barsoumian), Ava (Jes Macallan) convence a Sara de permitir que las Leyendas hagan una excepción a las reglas para poder defenderse. A Behrad (Shayan Sobhian) se le ocurre un plan interesante que le permite a Sara conectarse con un viejo amigo. Mientras tanto, en medio de una batalla, Sara y Ava toman una decisión importante, pero necesitan la ayuda del equipo para llevarla a cabo. Dominic Purcell, Nick Zano, Tala Ashe, Matt Ryan, Olivia Swann, Adam Tsekham y Lisseth Chavez también protagonizan. David Geddes dirigió el episodio escrito por Keto Shimizu y James Eagan”, dice la sinopsis.

“The Fungus Amongus” se estrenará el 5 se septiembre de Estados Unidos y desde ahí Legends of Tomorrow no presentará nuevos episodios hasta su regreso programado para octubre.