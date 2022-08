La Sociedad de la Justicia tendrá un nuevo cómic regular escrito por Geoff Johns

La Sociedad de la Justicia volverá a protagonizar una serie regular para DC Comics. Siguiendo el regreso del equipo que se ha construido con títulos como Doomsday Clock y, más recientemente, Dark Crisis, esta semana DC anunció que a partir de noviembre presentará un nuevo cómic de la JSA.

Este título será escrito por Geoff Johns y contará con dibujos de Mikel Janín. Todo mientras que su premisa comenzará a partir de Flashpoint Beyond, otro cómic que Johns está escribiendo actualmente para DC; y The New Golden Age, un nuevo one-shot que también será escrito por Johns.

“Habrá rostros familiares que se reincorporarán al equipo, como Jay Garrick y Alan Scott, así como miembros perdidos hace mucho tiempo que regresarán, como Beth Chapel y Yolanda Montez, y un nuevo héroe de legado de la Edad de Oro que se insinuó por primera vez al final de Flashpoint: Beyond. Mikel Janin está haciendo el trabajo de su carrera en esto”, comentó Johns sobre el nuevo cómic de la Sociedad de la Justicia.

Justice Society of America #1 será publicado el 22 de noviembre, pero antes DC lanzará al mencionado one-shot The New Golden Age #1 el 8 de noviembre, y ese título que se enfocará en “un héroe perdido hace mucho tiempo de la JSA” y que llegará al presente del Universo DC “con una grave advertencia” vinculado a un “enemigo misterioso y malévolo ha invadido toda la historia de la JSA”.

Portada principal de The New Golden Age #1 por Mikel Janín

Portada principal de Justice Society of America #1 por Mikel Janín

Y, si creían que con esto ya era suficiente de Geoff Johns, es nuestro deber contarles que el escritor también comandará Stargirl: The Lost Children, una nueva serie limitada de seis números sobre las aventuras de Courtney Whitmore y que contará con dibujos de Todd Nauck.

Portada principal de Stargirl: The Lost Children #1 por Todd Nauck .

Stargirl: The Lost Children #1 será publicado el 15 de noviembre.