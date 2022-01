La tercera temporada de The Boys se estrenará con tres episodios, pero el resto de sus capítulos se lanzarán semanalmente

Después de que un adelanto se revelara de manera anticipada durante este viernes, Amazon Prime Video finalmente publicó el video de anuncio de la fecha de estreno para la tercera temporada de The Boys.

Tal y como les contamos previamente el próximo ciclo de la serie inspirada en el cómic de Garth Ennis y dibujada por Darick Robertson se estrenará el próximo 3 de junio mediante Amazon Prime Video.

Pero quizás lo más llamativo de este anuncio oficial es que se confirmó que el estreno de tercera temporada de The Boys se dará de la mano de tres episodios. No obstante, es mejor que no esperen que el resto del programa se emita en tandas grandes de episodios, porque los cinco capítulos restantes llegarán semana a semana al streaming de Amazon hasta el 8 de julio cuando se lanzará el final de la tercera temporada.

Y si con todos los anticipos al respecto se están preguntando cuándo será el episodio de “Herogasm”, The Boys no dejó espacio para dudas y confirmó que aquel capítulo se emitirá el 24 de junio.

La tercera temporada de The Boys contará con ocho episodios y, de acuerdo a lo que se anticipó previamente, su trama no solo continuará las andanzas de Homelander, sino que también “desvelará el misterio de la agenda (de Victoria Neuman) y por qué está haciendo lo que está haciendo”. Todo además de sumar a personajes como Soldier Boy, Crimson Countess y Blue Hawk.