Con un inquietante video de Homelander se confirmó la fecha de estreno para la tercera temporada de The Boys

Homelander está molesto con las cámaras en el primer avance de la tercera temporada de The Boys.

Después de varios meses donde solo se presentaron imágenes de nuevos personajes y videos promocionales del noticiero falso de Vought, Amazon Prime Video finalmente lanzó un acercamiento formal a la próxima temporada de The Boys mediante su canal de YouTube para España, pero aunque aquel registro fue borrado, a través de redes sociales no tardó en propagarse el material del adelanto.

Este avance no solo muestra a un Homelander muy incómodo frente a las cámaras junto a Starlight, sino que también establece lo que la mayoría de los fanáticos estaban esperando: una fecha de estreno para la tercera temporada.

Así, como podrán ver en el siguiente video, ya pueden comenzar a contar los días para el regreso de The Boys fijado para el próximo 3 de junio.

La tercera temporada de The Boys no solo retomará la historia de los personajes que conocimos en los ciclos anteriores de la serie, sino que también introducirá a nuevas figuras como Crimson Countess y Soldier Boy. Todo mientras los responsables del programa prometen que los que capítulos serán sangrientos e impactantes. Algo que no resulta completamente sorprendente considerando los planes para un episodio de “Herogasm”.