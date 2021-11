Así lucirá Laurie Holden como Crimson Countess en la tercera temporada de The Boys

Un nuevo acercamiento de la tercera temporada de The Boys ha sido revelado. Si bien aún no hay una sinopsis y ni siquiera se ha establecido una fecha de estreno para el próximo ciclo de la serie, este viernes se dio a conocer el primer vistazo a la actriz Laurie Holden (The Walking Dead) como Crimson Countess.

Sin entregar mayores detalles al respecto y a través de la cuenta oficial de The Boys, Amazon Prime Video compartió una imagen que representa a la actriz caracterizada como el personaje. Todo de la mano de una descripción que dice “Payback’s a b*tch” apuntando a que esta encarnación de Crimson Countess podría estar vinculada a aquella organización.

Tengan en cuenta que en los cómics de The Boys dos personajes operaron bajo el nombre de Crimson Countess y mientras primera versión fue parte de la Segunda Guerra Mundial y conocía a Soldier Boy- quien será interpretado por Jensen Ackles en los nuevos episodios de la serie-, la segunda encarnación estaba vinculada al grupo Payback.

La tercera temporada de The Boys aún no cuenta con una fecha de estreno.