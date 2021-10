La Tía May podría haber quedado fuera de Marvel’s Spider-Man debido a su vejez y arrugas

En Marvel’s Spider-Man la Tía May no solo es uno de los NPC más relevantes, sino que también es una de las piezas claves de la trama del juego que debutó en 2018. Sin embargo, aunque cuesta imaginar cómo habría sido este título sin la querida tía de Peter Parker, Dan Slott asegura que en un minuto se consideró un rol mucho menor para ese personaje en el juego.

De acuerdo al guionista de cómics que también participó en el desarrollo de Marvel’s Spider-Man, el equipo de Insomniac no quería incluir a la tía May como un personaje físico en el juego.

“Querían que la tía May solo fuera una voz en el contestador automático o por teléfono. En una versión muy temprana, no querían que la tía May ni siquiera fuera una NPC”, dijo Slott a Games Radar+.

¿La razón? Aunque la Tía May es una pieza clave del mito de Spider-Man, los desarrolladores habrían considerado que requería mucho trabajo incluir a un personaje de avanzada edad y con arrugas como May.

“Me dijeron la verdad”, señaló Slott. “Según ellos, para que los personajes viejos (y) personajes arrugados se vean bien y realistas, se necesita una gran cantidad de trabajo. Igual al que podrían usar para crear otros cinco personajes”.

Pero Slott dice que insistió y fue “inflexible” para que May apareciera en el juego. De hecho, según el guionista, remarcó que no era necesario que May se presentara como una abuelita.

“‘Mira, Marisa Tomei (que interpreta a la tía May en las películas de Spider-Man del MCU) no es tan vieja. La tía May no tiene por qué ser muy arrugada, puede ser menos arrugada’”, dijo Slott.

Así, en última instancia la tía May finalmente apareció en Marvel’s Spider-Man y no solo marcó la trama del juego, sino que también fue parte de uno de sus momentos más emotivos.