La versión de PSP de Star Wars Battlefront 2 llegaría a PS Plus

Al parecer la versión de PlayStation Portable (PSP) de Star Wars Battlefront 2, estaría próximo a llegar a PS Plus, según dio a conocer una reciente filtración.

La información viene desde Gematsu, quienes señalan que la tienda online de Sony recientemente publicó una página donde se apuntaba a una versión actualizada del juego, aunque al poco tiempo fue retirada.

Desde el medio rescataron el texto del anuncio donde mencionan que “Disfruta de Star Wars Battlefront II (Classic, 2005), lanzado originalmente en el sistema PSP (PlayStation Portable), mejorado con renderización, rebobinado, guardado rápido y filtros de vídeo personalizados. Lucha en el frente donde cada arma y vehículo es tuyo. Y ahora, por primera vez, Star Wars Battlefront II te permite...”.

“Este título ha sido convertido de la versión de PSP (PlayStation Portable) a las consolas PlayStation 4 y PlayStation 5 y ofrece nuevas características añadidas. En consecuencia, puede haber ocasiones en las que el título se juegue de forma diferente a la versión de PSP (PlayStation Portable), o en las que algunas características hagan que el título no funcione correctamente. Esta versión no es compatible con los periféricos del sistema PSP (PlayStation Portable), por lo que algunas funciones pueden no estar disponibles”, agregan al respecto.

Por el momento se desconocen más detalles por lo que sólo queda esperar por el anuncio oficial del título.