La voz de Zoro en One Piece es el encargado de narrar la adaptación de ‘Monsters’ de Eiichiro Oda

A través del sitio web de la adaptación de Monsters: 103 Mercies Dragon Damnation es que han dado a conocer que el actor de voz de ZOro en el anime de One Piece, Kazuya Nakai es el encargado de narrar el anime.

De esta forma, Nakai da la voz al Dragon que hace de narrador en la serie.

‘Monsters’ se basa en el manga one-shot que Oda publicó en 1994, previo al estreno de One Piece. La obra sigue la historia de Ryuma un samurai que viaja a una ciudad destruida por un dragón.

Ryuma es un personaje que tuvo una aparición en One Piece, puntualmente en la saga de Thriller Bark. Aunque si se trata del mismo personaje o no ha generado debate entre los seguidores de Oda, esto a pesar de que el autor confirmó en el volumen 47 del manga de One Piece que se trataba de la misma persona.

Monsters: 103 Mercies Dragon Damnation se estreno Este 21 de enero y se encuentra disponible a través de Netflix.