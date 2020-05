La Waverider es un caos en el nuevo avance de Legends of Tomorrow

[Spoilers de Legends of Tomorrow a continuación]

En el episodio más reciente de Legends of Tomorrow, el equipo finalmente consiguió recobrar todas las piezas de The Loom of Fate y evidentemente el poder de aquel preciado objeto será lo que marcará el próximo episodio titulado “Ship Broken”.

En aquel capítulo, el número 11 de la quinta temporada, las Leyendas deberán descifrar cómo ocuparán dicho artefacto y cuáles serán sus prioridades. Algo que obviamente pondrá una importante cuota de tensión abordo de la Waverider.

De hecho, eso es precisamente lo que adelanta la sinopsis oficial del episodio:

“Todos están ansiosos por usar el The Loom of Fate, pero el equipo debe decidir a quién quieren traer de regreso primero dejando a Charlie (Maisie Richardson-Sellers) como encargada de tomar una decisión difícil. Sara (Caity Lotz) lucha por comprender lo que le sucedió y con la ayuda de Constantine (Matt Ryan) y Ava (Jes Macallan), intentan descubrir cómo ayudarla. Mientras tanto, Rory (Dominic Purcell) tiene un invitado en la nave”.

Pero obviamente las cosas nunca son tan sencillas para los viajeros del tiempo y todo esto pasará mientras hay un par de invitados especiales en la Waverider: un perrito y la hija de Mick Rory, quienes precisamente protagonizan el tráiler del capítulo.

Puedes ver el avance aquí:

En paralelo a aquel avance, The CW también reveló nuevas fotos del episodio que puedes revisar aquí:

Este nuevo episodio de Legends of Tomorrow será emitido este martes 5 de mayo en Estados Unidos.