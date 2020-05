Las 7 películas de superhéroes mejor valoradas en Rotten Tomatoes que puedes encontrar en Netflix

Sin duda las películas de superhéroes son las entregas más populares de la actualidad. Año a año ese tipo de producciones (que muchas veces están inspiradas en cómics) conquistan a montones fanáticos en todo el mundo y recaudan millones de dólares para las compañías. Por eso cada día están más interesadas en desarrollar proyectos en esa línea.

Pero en medio de la pandemia, ya ha pasado un buen tiempo desde que se estrenó la última película de superhéroes en el cine. Y mientras los fanáticos de este tipo de historias están impacientes por saber lo que pasará con estrenos como Black Widow y Wonder Woman 1984, por ahora la única opción es revivir entregas del pasado.

Y si ustedes no son de esas personas que tienen grandes colecciones de películas, la gran alternativa para ello es Netflix. Pero el catálogo del streaming ya no es lo que solía ser en este campo. De hecho, hay muchas cosas qué ver en la plataforma, hay que tener en cuenta que muchas producciones de superhéroes están en otros servicios como HBO Go y Amazon Prime Video.

En ese contexto, decidimos revisar qué películas de superhéroes se pueden Netflix actualmente y para acotar un poco la muestra decidimos enfocarnos en cuáles son las cintas de ese tipo mejor valoradas en Rotten Tomatoes que figuran en el catálogo del streaming.

Obviamente, todo esto es materia de gustos (por ejemplo, mientras hay quienes odian a Man of Steel, otros la aman. Lo mismo pasa con las películas de Marvel Studios) y recuerden que los porcentajes que entrega Rotten Tomatoes no son notas y en realidad representan la cantidad de valoraciones positivas que recibió una película por parte de los críticos que la reseñaron.

Dicho sea eso, sin más preámbulos, estas son las 7 películas de superhéroes mejor valoradas en Rotten Tomatoes que pueden encontrar en Netflix desde Chile. Probablemente las mismas elecciones van para el resto de Latinoamérica, pues siempre nos aglutinan en términos de derechos.

Los Increíbles (2004)

Una de las películas de superhéroes con más valoraciones positivas en Rotten Tomatoes no pertenece a adaptaciones de Marvel ni de DC Comics. En efecto, es una historia original de animación desarrollada por Pixar: Los Increíbles.

La primera entrega de la historia de la familia Parr debutó en 2004 y bajo la dirección de Brad Bird (El gigante de hierro) consiguió un 97% de valoraciones positivas en Rotten Tomatoes. Sobran los argumentos para explicar las causas de que esta producción sea tan valorada.

Ver Los Increíbles en Netflix.

The Avengers (2012)

El segundo lugar del listado es para una de las entregas más importantes del universo cohesionado de Marvel Studios: The Avengers.

En 2012 esta película reunió al grupo principal de superhéroes del MCU y comenzó a pavimentar el camino para el resto de la franquicia y la lucrativa saga de Disney. De hecho, antes de esto, solo Iron Man era considerado sinónimo de éxito, ya que las películas de Thor, Hulk y Capitán América tuvieron tibias recepciones.

En ese sentido, aunque su historia es simple y básicamente muestra cómo Iron Man, Capitán América, Black Widow, Thor, Hawkeye y Hulk se reúnen para detener la invasión Chitauri, la película dirigida por Joss Whedon (Avengers: Age of Ultron) igual alcanzó un 92% de valoraciones positivas en el sitio de críticas. Y al día de hoy sigue teniendo momentos tan buenos, que inevitablemente dieron pie a la recuperación que se hizo en Endgame.

Ver The Avengers en Netflix.

Captain America: Civil War (2016)

Mientras The Avengers reunió al equipo de superhéroes, en 2016 Civil War se encargó de dividirlo con una historia centrada en el complicado plan de Helmut Zemo para enfrentar al Capitán América con Iron Man por el destino de Bucky Barnes y, en cierta medida, la independencia de los superhéroes.

Por supuesto, la película que incorporó a Spider-Man al MCU no dejó a todos satisfechos en su momento, pero aún así consiguió una aprobación del 91% en Rotten Tomatoes.

Ver Captain America: Civil War en Netflix.

Captain America: The Winter Soldier (2014)

La segunda películas de la trilogía del Capitán América es considerada por muchos como una de las mejores entregas de Marvel Studios y sin duda cautivó a varios críticos en 2014.

La película, que sigue a Steve Rogers mientras descubre que durante años S.H.I.E.L.D había estado comprometido por agentes de HYDRA, alcanzó un 90% de valoraciones positivas en el sitio de criticas y probablemente es una de las películas en este listado que menos cuestionamientos enfrentará en torno a su lugar.

Ver Captain America: The Winter Soldier en Netflix.

Spider-Man (2002)

El Spider-Man de Tobey Maguire sigue siendo el favorito de muchos fanáticos y aunque el punto más alto de su trilogía, Spider-Man 2, no se encuentra en Netflix; la entrega original de 2002 forma parte del catálogo del streaming.

Si bien Spider-Man solo tiene un 90% de aprobación en Rotten Tomatoes en contraste al 92% que consiguió Spider-Man 2 en 2004, la película sienta las bases de la trilogía comandada por Sam Raimi, cuenta con decenas de momentos inolvidables, un gran J.J. Jameson y por supuesto incluye al famoso discurso del Tío Ben. Algo tan bueno que ninguna otra película del arácnido intentó replicar.

Ver Spider-Man en Netflix.

The Lego Batman Movie (2017)

Esta entrega, que probablemente en el papel no emocionó a nadie, rápidamente se convirtió en una de las adaptaciones más aclamadas del Caballero Oscuro.

Con un 90% de valoraciones positivas en la página de los tomates, The Lego Batman Movie es ideal para repetírsela cuando están cansados o desanimados, quieren grandes easter eggs de Batman y tal vez quieren convencer a los más pequeños de la casa de sumarse a la fanaticada del hombre murciélago. Y es que es divertida, tiene buenos giros de historia y, aunque no es tan ingeniosa como la película Lego original, comprende perfectamente lo mejor del entorno de Gotham para recuperarlo en clave comedia.

Ver The Lego Batman Movie en Netflix.

The Dark Knight Rises (2012)

Si The Lego Batman no es la dosis de Batman suficiente para ustedes, siempre pueden revivir la culminación de la trilogía de Christopher Nolan con The Dark Knight Rises.

Por supuesto, ningún listado que destaque películas de superhéroes puede quedarse ajeno a la trilogía dirigida por el responsable de Interstellar y aunque la cinta que incluye la confrontación entre Batman y Bane no es la mejor valorada de todas (ese puesto obviamente es de The Dark Knight con un 94% de aprobación) con su 87% de valoraciones positivas está dentro de lo más alto disponible en Netflix.

Lamentablemente la trilogía completa del Batman de Christian Bale no está en la plataforma de streaming, pero además de disfrutar de The Dark Knight Rises también pueden ver Batman Begins (84% de aprobación en Rotten Tomatoes). Y ciertamente aquella primera película, más allá de su secuencia final, no genera la misma división que la historia de Bane.

Ver The Dark Knight Rises en Netflix.

Para finalizar, aunque Netflix tiene pocas producciones cinematográficas de superhéroes, su oferta de series es mayor. Siempre podrán darle una oportunidad al Arrowverso o las series Marvel de Netflix.