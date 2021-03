Las actrices de For All Mankind hablan sobre la línea de tiempo de la serie y los desafíos para sus personajes en la segunda temporada

En nuestra historia los estadounidenses fueron los primeros en llevar un hombre a la Luna y en última instancia eso contribuyó al desenlace de la Guerra Fría que conocemos actualmente, sin embargo, existe una serie que explora qué habría sucedido si las cosas se hubiesen desarrollado de otra forma.

Desde la ficción, For All Mankind se dedica a explorar un mundo donde el primer hombre en la Luna fue un cosmonauta soviético. En el mundo de la serie, ese hecho no solo cambió el desarrollo de la Guerra Fría sino que también dio pie a una nueva versión de la carrera espacial donde las mujeres tuvieron la oportunidad de llegar al espacio mucho antes que en nuestro mundo, se establecieron bases en la Luna y las tensiones escalaron a un nuevo nivel.

For All Mankind estrenó su segunda temporada el pasado mes de febrero por Apple TV+ y durante este mes tuvimos la oportunidad de conversar con algunas integrantes del elenco respecto a la propuesta de esta historia.

La segunda temporada de For All Mankind arrancó con un importante salto de tiempo para retomar la historia de sus protagonistas casi una década después del final de la primera temporada. Pero aunque en primera instancia sería sencillo decir que eso cambiará muchas cosas, Sonya Walger cree que el tiempo es solo un antecedente más para Molly Cobb.

“Creo que lo interesante de Molly es que está un poco estancada en su propio tiempo. Realmente a Molly no le importa en qué década se encuentra. Solo tiene un enfoque único de estar en la Luna o llegar a la Luna, hacer su trabajo en la Luna y pasar todo el tiempo que pueda allí arriba”, comentó Walger. “De hecho, ha pasado la mayor parte de los años intermedios en la Luna. Ha estado en todas las misiones posibles, ha pasado más horas en la Luna que cualquier otro astronauta. Entonces, de alguna manera, el salto en el tiempo no afectó a mi personaje tanto como a otros”.

Pero mientras la actriz detrás de Molly sostiene que su personaje básicamente no cambió desde la primera a la segunda temporada, Jodi Balfour explicó que en el caso de Ellen Wilson es un poco más complejo.

“En términos de Ellen creo que el mayor desafío al que se enfrenta al entrar en la segunda temporada, de nueve a diez años después, es la transición de ser principalmente una astronauta- en el momento en que comienza la segunda temporada ella es la comandante de Jamestown- a asumir un papel mucho más administrativo en la NASA”, señaló Balfour. “Así que un gran cambio para ella no solo es pasar literalmente de la Luna a la Tierra, sino también es el cambio en su trabajo en la NASA”.

El salto en el tiempo de la segunda temporada de For All Mankind es significativo para la trama, sin embargo, en términos de la interpretación física Balfour aclaró que todavía no es un desafío complejo.

“No estamos envejeciendo, no estamos saltando tan lejos en el futuro como para que se realice un verdadero trabajo de envejecimiento”, señaló la actriz detrás de Ellen. “Nadie está caminando con un bastón y tampoco tengo que usar lentes de repente, pero hay una progresión emocional y una evolución humana que ocurre con todo el mundo en el lapso de una década”.

Pero aunque al principio los desafíos que se plantearon en el regreso de For All Mankind evidentemente estaban de la mano con el avance de la carrera espacial, al cierre del primer capítulo de la segunda temporada se registró un importante acontecimiento para un personaje.

En un momento que puede ser catalogado como un spoiler si no están al día con la serie, Molly decidió salir en plena tormenta solar para rescatar a Wubbo, otro astronauta que había quedado atrapado bajo su vehículo y no había logrado refugiarse de la mortal ola de radiación.

Por fortuna Wubbo y Molly sobrevivieron, sin embargo, los episodios más recientes de la serie han tanteado que las acciones de Cobb tendrán consecuencias que podrían ir mucho más allá de alejarla definitivamente de la Luna.

En ese sentido, Sonya Walger quiso recalcar que Molly siempre estuvo consiente de las potenciales repercusiones de su heroísmo.

“Diré que hay enormes consecuencias para las acciones de Molly. Ella toma una decisión, la toma rápidamente. Ella sale de ese tubo de lava para rescatar a Wubbo muy, muy clara en lo que está eligiendo”, recalcó Walger. “Pero eso es lo que Molly es. Nunca ha sido alguien que respete la autoridad. Ella nunca ha sido alguien que esté particularmente preocupada por su propia seguridad en una situación dada”.

“Tengo dos niños pequeños que tienen entre seis y ocho años y a menudo me acuerdo de ellos cuando interpreto a Molly. Hay una especie de despreocupación por su propia mortalidad y su propia fragilidad que tienen mis hijos y creo que eso es realmente algo que Molly ha dejado de lado por sus propias limitaciones esta temporada”, añadió la actriz. “Y como dices, las consecuencias de esta decisión importante que hizo al salir de ese tubo de lava”.

Mientras Molly enfrenta las consecuencias de su contacto con la tormenta solar y Ellen asume una nueva posición dentro de la NASA, la segunda temporada de For All Mankind también llevará a Danielle Polle de regreso al espacio.

Danielle volverá por primera vez desde su primera misión en Jamestown, donde se lesionó el brazo para evitar que Ed tuviese que revelar lo que verdaderamente le había pasado a Gordo. Sin embargo, aunque el peso de ese secreto no ha sido bueno ni para ella ni para Gordo, Krys Marshall promete que Dani nunca revelará qué pasó en la misión.

“No creo (que revele lo que pasó). Hay una escena en la primera temporada en la que Dani habla con Gordo y él dice: ‘Quiero ser sincero. Quiero decir la verdad sobre lo que realmente sucedió en Jamestown’. Y Dani dice: ‘No hagas eso, absolutamente no hagas eso. He trabajado muy duro para llegar tan lejos, no me lo vas a quitar’”, recordó Marshall.

“Y creo que Danielle sabía cuando hizo ese sacrificio por Gordo que habría repercusiones, sabía que sería juzgada por ese fracaso, sabía que la gente pensaría que era débil, que era vulnerable y lo hizo igual porque ella se preocupa por su amigo y porque ella es increíblemente leal”, agregó. “Entonces, creo que ella realmente morirá con ese secreto en su corazón sin importar lo que Gordo quiera. Creo que eso la convierte en una verdadera heroína, que ella esté dispuesta a sacrificarse por los demás, incluso si eso significa que será juzgada por ello”.

Si bien la primera temporada exploró bastante el tema, el segundo ciclo sigue mostrando más diferencias de la línea de tiempo de For All Mankind con nuestro mundo. No obstante, aunque hay varios cambios llamativos, las actrices tienen claro que la representación de las mujeres en el espacio sigue siendo su punto favorito al respecto.

“Siento que la parte más emocionante de la historia alternativa en nuestro relato es que hay muchas mujeres que se están convirtiendo en la vanguardia del programa de la NASA mucho antes que en la vida real”, señaló Marshall. “En la vida real no había una mujer negra en órbita hasta principios de la década de 1990, pero mi personaje, Danielle, llega a principios de la década de 1970. Y entonces hay cambios como es que nos permiten jugar con la historia de lo que pudo haber pasado y, en muchos sentidos, hacer una especie de utopía, algo optimista de lo que realmente sucedió”.

“Apoyo lo que acabas de decir”, complementó Wrenn Schmidt, la actriz tras Margo Madison. “También quiero agregar que realmente me encanta ver las referencias culturales que los creadores de nuestro programa eligen mantener. Siempre creo que es muy divertido, especialmente con la música, creo que agrega mucho a la energía de la serie. Y también me gusta mucho ver lo que hacen con la tecnología. Fue muy emocionante llegar a la segunda temporada y ver cómo ha cambiado tecnología y también fue divertido ver como hacen pequeños ajustes a como se llaman cosas como ‘dmail’ en lugar de email. Eso es muy divertido, siento que disfruto de eso y espero que la audiencia también”.

For All Mankind fue creada por Ronald D. Moore (Battlestar Galactica), Matt Wolpert y Ben Nedivi, y presenta sus nuevos episodios todos los viernes a través de Apple TV+.