Las campañas de los fans no pesaron en la decisión de mantener a Amber Heard en Aquaman 2

La franquicia de Harry Potter y las producciones basadas en los cómics de DC son amparadas por Warner Bros, por lo que cuando Johnny Depp dejó Animales Fantásticos 3 algunos fanáticos del actor no tardaron en emprender una campaña para que Amber Heard abandonara el papel de Mera en la próxima película de Aquaman.

Después de todo, la salida de Depp de la saga de Animales Fantásticos ocurrió en el contexto de la batalla legal del actor contra The Sun a raíz de la cobertura que aquel tabloide realizó sobre las situaciones de violencia que habrían ocurrido dentro del matrimonio del protagonista de Piratas del Caribe y Heard.

Pero aunque las peticiones que se han distribuido mediante plataformas como Change.org ha conseguido varias firmas hasta la fecha, desde Warner Bros nunca les habrían dado importancia.

En una entrevista con Deadline a propósito del estreno de The Suicide Squad, el productor Peter Safran explicó que pese a que estaban al tanto de las peticiones algunos fanáticos, simplemente no lo tomaron en cuenta porque no les parecía lo correcto para la película.

“Honestamente, no creo que vayamos a reaccionar nunca a la presión pura de los fans”, dijo Safran. “Tienes que hacer lo mejor para la película. Sentimos que si se trata de James Wan y Jason Momoa, debería ser Amber Heard. Eso es realmente lo que era”.

“Uno no es ajeno a lo que está sucediendo en el universo de Twitter, pero eso no significa que tenga que reaccionar o tomarlo como un evangelio o acceder a sus deseos”, añadió el productor. “Tienes que hacer lo correcto para la película, y ahí es donde aterrizamos “.

La próxima película de Aquaman será dirigida por James Wan y bajo el título de Aquaman and the Lost Kingdom retomará la historia de la versión de Arthur Curry interpretada por Jason Momoa.

En estos minutos, el estreno de Aquaman and the Lost Kingdom está fijado para diciembre de 2022.