Las canciones que definen a los Roy de Succession según los usuarios de Spotify

Spotify permite la creación de playlists personalizadas de música, las cuáles son utilizadas por los usuarios para reunir sus canciones favoritas, recrear sentimientos, tratar de caminar como Peter Parker o entender a personajes específicos. Como los del hit de HBO llamado Succession.

Según datos de la plataforma, hoy por hoy existen casi 20 mil playlists inspiradas por la serie de televisión y los integrantes de la déspota familia Roy.

No solo eso, miles de esas playlists están inspiradas directamente en personajes específicos, con los fans recreando qué tipo de música escucha cada uno de los integrantes de la familia.

De ahí que desde el portal Mashable indican que desde el streaming compartieron algunas de las pistas más populares generadas por los principales personajes.

Por ejemplo, aunque Kendall tiene momentos musicales dentro de la serie, como su tema “L to the OG”, también hay quienes creen que el caído hijo pródigo podría escuchar “A Burning Hill” de Mitski. Todo esto más allá de su clara inclinación hacia los Beastie Boys.

En tanto, “Poor Little Rich Boy” de Regina Spektor reflejaría a Roman, además de la obvia “It’s Only Sex” de Car Seat Headrest, mientras que Shiv convoca a los usuarios a reproducir “I Did Something Bad” de Taylor Swift.

¿Y qué hay del patriarca? Obviamente “My Way” de Sinatra es la primera canción en la lista sobre Logan Roy.

Vean los listas a continuación.

Kendall Roy

“L to the OG (feat. Kendall Roy)” por Kendall Roy, Nicholas Britell

“I Bet on Losing Dogs” por Mitski

“Super Rich Kids” por Earl Sweatshirt, Frank Ocean

“this is me trying” por Taylor Swift

“An Open Letter to NYC” por Beastie Boys

“Liability” por Lorde

“Nobody” por Mitski

“Dealer” por Lana Del Rey

“A Burning Hill” por Mitski

Roman Roy

“It’s Only Sex” por Car Seat Headrest

“Romulus” por Sufjan Stevens

“short kings anthem” por blackbear, Tiny Meat Gang

“Verbatim” por Mother Mother

“Real Men” por Mitski

“Super Rich Kids” por Earl Sweatshirt, Frank Ocean

“I Wanna Be Your Dog - 2019 Remaster” por The Stooges

“Poor Little Rich Boy” por Regina Spektor

“I Don’t Wanna Be Funny Anymore” por Lucy Dacus

Shiv Roy

“Maneater” por Nelly Furtado

“The Man” por Taylor Swift

“Money Power Glory” por Lana Del Rey

“Me and My Husband” por Mitski

“Comme Des Garçons (Like The Boys)” por Rina Sawayama

“I Did Something Bad” por Taylor Swift

“King” por Florence + The Machine

Primo Greg

“My Cousin Greg” por Houndmouth

“Money, Money, Money” por ABBA

“The Adults Are Talking” por The Strokes

“Everybody Wants To Rule The World” por Tears For Fears

“Primadonna” por MARINA

“This Charming Man - 2011 Remaster” por The Smiths

“Material Girl” por Madonna

“Heaven Knows I’m Miserable Now - 2011 Remaster” por The Smiths

Connor Roy

“Fortunate Son” por Creedence Clearwater Revival

“Born in the U.S.A.” por Bruce Springsteen

“Cat’s in the Cradle” por Harry Chapin

“Born to Run” por Bruce Springsteen

“Landslide” por Fleetwood Mac

“Don’t Bring Me Down” por Electric Light Orchestra

“Dancing In the Dark” por Bruce Springsteen

“Brother Love’s Travelling Salvation Show” por Neil Diamond

“Got My Mind Set On You” por George Harrison

“Better Than Me” por The Brobecks

Logan Roy