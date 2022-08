Las claves del videojuego Marvel’s Spider-Man en su llegada a PC

A partir de este 12 de agosto se concretará el arribo a PC de Marvel’s Spider-Man, el exitoso y elogiado videojuego que previamente era exclusivo solo de las consolas de Playstation.

Y en la antesala de esa presentación, todos tienen que tener en claro un detalle: en esta versión no existen agregados nuevos, ya que buscaron ser fieles al contenido ya existente. “Este es el mismo juego, no hay nuevos personajes escondidos o contenido de historia o nada como eso. Es el mismo gran juego traído para PC”, explicó Mike Fitzgerald, director de tecnología del estudio Insomniac Games, en conversación con Mouse y otros medios sudamericanos.

“Obviamente hay algunas nuevas formas de experimentarlo, con un amplio control en el teclado o todas las cosas de pantalla ancha en donde veras algunas cosas extra, partes de cinemáticas que quizás no viste antes, pero en su corazón es el mismo juego”, agregó el desarrollador.

¿Pero por qué llevar el juego a PC? ¿Por qué explorar una nueva plataforma? La respuesta es bastante simple para la gente de Insomniac, los desarrolladores del juego en su versión de Playstation. “Estamos muy entusiasmados de ver cómo podemos llevar estos juegos en frente de nuevos jugadores, nuevas audiencias que no han podido disfrutarlos hasta ahora en Playstation”, planteó Fitzgerald. “Y con Nixxes Software uniéndosenos como parte de Sony, fue una gran oportunidad de revisar algunas franquicias y juegos que podrían ser buenos para llevarlos a una nueva audiencia, solo fue algo natural”, agregó explicando que también están entusiasmados con el futuro lanzamiento en PC del juego centrado en Miles Morales.

“Y voy a ser honesto, no he visto mucho enojo por parte de jugadores de Playstation, me parece que la gente está entusiasmada de que lleguemos a esa nueva audiencia y que más gente los juegue porque también son muy fanáticos de los videojuegos. Solo espero que lo vean como una experiencia adicional y estén entusiasmados de que mas gente juegue”, remarcó el ejecutivo sobre el traspaso de un exclusivo de la consola de Sony a una nueva plataforma.

Por eso Fitzgerald remarcó que la prioridad número 1 fue que los jugadores de PC “sintiesen que el trabajo era respetuosa de su plataforma, asegurarnos de lo que ellos buscan. Que abrazáramos al mouse y el teclado, asegurarnos de la configurabilidad gráfica, que pudiese sacar provecho al mejor hardware que está disponible. Eso fue lo más importante para nosotros, que los jugadores de PC sintiesen que le hicimos justicia al juego y que estaban viendo lo que quieren ver.”.

Por su parte, Jurjen Katsman, fundador y director de desarrollo de Nixxes, quienes trabajaron en el traspaso a esta nueva plataformas, explicó que el desafío de lograr traspasar el videojuego a un entorno de PC en donde existen tantas configuraciones distintas representó un reto diferente a lo que es el trabajo en consolas.

“Pero también no fue el caso en donde necesariamente tuvimos que revisar cómo el juego funcionaría en miles de configuraciones y sistemas diferentes”, expresó.

“Y Mike ya lo abordó. Es el mismo juego, también hay algunas características únicas, y personalmente yo pasé horas navegando por la ciudad con el mouse y el teclado, rápidamente me podía mover y eso la volvió una experiencia bastante diferente a la de un gamepad”, dijo. “Así que hay nuevas cosas ahí, pero en el centro es el mismo juego”, agregó Katsman.

El videojuego estará disponible en PC a través de Steam y la tienda de Epic Games.