Las críticas se disparan contra la versión de The Outer Worlds en Nintendo Switch

Mañana saldrá a la venta la versión para Nintendo Switch de The Outer Worlds, y las reseñas del juego no son nada buenas, y es que al parecer, el port del título desarrollado por Obsidian -y que fue realizado por Virtuos- no cumple en el apartado gráfico y de rendimiento.

Es conocido que la Nintendo Switch posee una menor capacidad que las otras plataformas, sin embargo, varias críticas apuntan a que el juego perdió mucha de su calidad gráfica, y la resolución no alcanza los máximos permitidos por la consola, con lo cual los personajes y las texturas se ven afectadas.

The Outer Worlds para Nintendo Switch se encuentra funcionando, en modo portátil a 520p e incluso cuenta con bajas que lo sitúan en 384p. Conectado al televisor apuntan que aunque en momentos alcanza los 1080p, normalmente está funcionando a 720p, y por si no fuera poco, junto con las bajas resoluciones, cuenta con caídas de FPS.

Lamentablemente las críticas van más allá, ya que apuntan a que el juego redujo considerablemente las texturas quitándole muchos de sus detalles al juego e incluso se han quitado algunos objetos que si se podían observar en las versiones de PC, PS4 y Xbox One.

Todo esto ha hecho que comiencen a salir comparaciones del juego en las diferentes plataformas, mostrando lo muy por detrás que queda la versión de Nintendo Switch.

Cabe mencionar, que a pesar de tener una menor potencia, hasta la fecha la mayoría de los port de juegos que han llegado a la consola de Nintendo, lo han hecho de gran manera.