Las exigencias de Christopher Nolan para su nueva película incluirían una exclusividad cinematográfica de más de 100 días

Universal será la casa de la próxima película de Christopher Nolan. Pero aunque en el estudio probablemente están felices de reemplazar a Warner Bros como la compañía del director, un nuevo reporte sostiene que Nolan habría puesto varias condiciones sobre la mesa para negociar respecto a su nueva cinta.

Como recordarán el distanciamiento entre Nolan y su estudio de los últimos años, Warner Bros, se produjo a raíz de la estrategia de estrenos de WarnerMedia para este 2021 y su apuesta por los estrenos simultáneos en los cines de Estados Unidos y HBO Max. Así, aunque la película más reciente de Nolan, Tenet, consiguió debutar exclusivamente en la pantalla grande pese a la pandemia, las relaciones entre el director y Warner se complicaron dando pie a la decisión del cineasta de cambiar de estudio para su próxima cinta.

En ese sentido, de acuerdo a The Hollywood Reporter, en sus negociaciones con otros estudios Nolan no solo habría buscado equiparar algunas de condiciones que gozó en sus colaboraciones con Warner Bros, sino que también habría intentado amarrar algunos puntos respecto a la distribución de su nueva cinta sobre Robert Oppenheimer.

Así, el director no solo habría pedido un presupuesto de producción de alrededor de $100 millones de dólares para su nueva película, sino que también habría solicitado una ventana de exclusividad cinematográfica que como mínimo podría abarcar 100 días aunque otras fuentes de The Hollywood Reporter sostienen que podría contemplar 110 o 130 días donde lo nuevo de Nolan solo estará en cines.

Por supuesto, esa exigencia de Nolan cobraría particular importancia en un escenario donde las compañías no solo han apostado por estrenos simultáneos en streaming, sino que también han tratado de reducir el período que pasa entre el debut de una cinta en la pantalla grande y su llegada al streaming. De hecho, compañías como Warner Bros, Paramount y Disney han lanzado algunas películas 45 días después de su debut en el cine en sus respectivos servicios de streaming e incluso la Casa de Mickey Mouse planea darle solo 30 días de exclusividad a apuestas como Encanto.

Pero eso no es lo único que habría pedido Nolan y The Hollywood Reporter sostiene que en sus negociaciones con Universal, Apple, Paramount y Sony, el director también habría solicitado $100 millones de dólares para el marketing de la cinta, control creativo total, un 20% de las primeras ganancias brutas y un “período de bloqueo” donde el estudio no podría presentar a ninguna otra cinta tres semanas antes y tres semanas después del lanzamiento de su nueva apuesta.

Si bien no está claro si Warner Bros trató de quedarse con la nueva película de Nolan, tras estas peticiones Universal finalmente adquirió los derechos de la cinta aunque por ahora se desconoce a cuántas de las demandas del director accedió y qué otras condiciones puso sobre la mesa.